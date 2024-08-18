Комнатный цветок, варежки и детское одеяло: необычные улики, благодаря которым удалось раскрыть жуткие преступления

В тот вечер он зашел в гости к Авдеевым, хотел выпить вместе с Кристиной. Но так как та находилась в больнице, предложил ее матери составить ему компанию. Внуки уже спали и Людмила согласилась. В ходе застолья между ними завязался словесный конфликт. Воробьев не выдержал, повалил женщину на пол и начал душить. Опомнился, только когда, мать его знакомой перестала подавать признаки жизни. В это время в кухню вышел младший сын Кристины. Он испугался и начал плакать. Андрей взял детское одеяло, закутал в него ребенка и вместе с ним покинул квартиру.