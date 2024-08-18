Комнатный цветок, варежки и детское одеяло: необычные улики, благодаря которым удалось раскрыть жуткие преступления

Иногда преступления легко расследовать: множество очевидцев и улик, оставленных на месте, существенно облегчают работу правоохранителей. Но бывают случаи, когда преступник не оставляет буквально ни одной зацепки. И только одна единственная вещь может помочь найти виновного. КП-Иркутск вспомнила о необычных уликах из уголовных дел, благодаря которым следователям удалось раскрыть жуткие преступления. О них ранее корреспондентам рассказывали в СУ СКР по Иркутской области.
На листьях комнатного цветка остались следы крови.
В январе 2023 года в отдел полиции обратилась жительница Иркутска, которая сообщила, что пропала ее родственница. 87-летней Анны Шмелевой (все имена изменены — прим. Редакции) не было дома, а ее телефон отключен.
Пожилая женщина проживала вместе с 58-летним сыном Алексеем, который ранее был неоднократно судим. В квартиру Шмелевых выехал участковый. Но мужчины на месте тоже не оказалось. Полицейский вместе с заявительницей осмотрели квартиру: внутри был идеальный порядок. Однако внимание участкового привлек обычный комнатный цветок. На его листьях были странные потеки, напоминающие кровь. На место прибыла следственно-оперативная группа.
— Такие же потеки были на полу за столом и за дверью на кухне. Мы сделали вырез линолеума и изъяли плинтус, — рассказывал Максим Самсонов, следователь-криминалист СУ СКР по Иркутской области. — Анализ показал, что это действительно была кровь. Из ванной комнаты исходил неприятный запах, а следы бурого цвета виднелись на пороге, на смесителе и на стене за ванной. Полы в квартире явно замывали…
Образцы обнаруженного вещества были отправлены на генетическую экспертизу. Она выявила два генотипа, которые состоят в родстве. Следователи предположили, что кровь может принадлежать пропавшему мужчине и его матери. А раз в квартире все было замыто, то, скорее всего, здесь могло произойти двойное убийство. Вероятно, Шмелевых расчленили, поскольку их кровь местами была смешана.
Следователи-криминалисты изъяли из квартиры более 100 предметов, до которых мог дотронуться преступник. Это смеситель, ручки окон и дверей, кнопка слива унитаза и многое другое. Отпечатков пальцев нигде не было! Вероятно, он работал в перчатках. Однако под раковиной следователи обнаружили вантуз и решили изучить и его.
— На ручке был обнаружен геном мужчины, который находится в генетической базе. Это 25-летний житель Бурятии Кирилл Сомов (имя изменено — прим. Редакции). Ранее он был судим. А за некоторое время до пропажи Шмелевых, он приехал в Иркутск на поезде. Но в родной город обратно не выехал.
Следователям удалось установить местонахождение мобильного телефона, который принадлежал предполагаемому преступнику. Мужчину задержали. При Сомове были часы Алексея Шмелева и чеки из комиссионных магазинов.
На допросе он рассказал, что произошло в тот день. Сомов приехал в областной центр к Шмелеву, так как тот пообещал ему помочь вернуть карточный долг. Однако слово не сдержал. Между мужчинами возник конфликт. Внезапно Сомов схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов хозяину квартиру. Мать Шмелева стала случайным свидетелем убийства, поэтому Сомов решил расправиться и с ней.
— После этого он расчленил тела, упаковал их в мешки для мусора и вывез в гараж, который снял для этого. Вернулся в квартиру и тщательно все вымыл. А напоследок прихватил с собой телефоны Шмелевых и некоторые личные вещи, которые сдал в скупку.
Детское одеяло 20 лет хранило тайну убийства.
А эта криминальная история произошла в апреле 2002 года в Братске. 24-летняя медицинская сестра Кристина Авдеева (все имена изменены — прим. Редакции) вернулась домой с ночной смены и обнаружила свою мать Людмилу на полу мертвой. Ее сыновья (одному шесть лет, второму один год), за которыми присматривала пенсионерка, спали в соседней комнате. Кристина вызвала полицию.
— На теле не было явных повреждений, поэтому участковый решил, что смерть не насильственная, — рассказывала следователь-криминалист Следственного отдела по городу Братск СУ СКР по Иркутской области Мария Водова. — Кроме того, все ценные вещи находились на местах, а на двери не было следов взлома. Поэтому первоначальной причиной смерти стал сердечный приступ.
Однако результаты вскрытия показали, что женщина умерла от удушения руками. Следователи принялись за работу.
— У Людмилы не было знакомых с криминальных прошлым. Мотив преступления был тоже не ясен. Опросили старшего внука, но он ничего не слышал, поскольку лег спать после вечерней прогулки. До этого с бабушкой все было в порядке.
Одна из соседок Авдеевых вспомнила, что якобы поздней ночью слышала детский плач. Женщина выглянула на лестничную площадку и увидела 22-летнего приятеля Кристины — Андрея Воробьева. Он часто заходил к ним в гости, общался со всеми членами семьи. В ту ночь он якобы нес маленького ребенка в одеяле. Но эти показания почему-то не были учтены следователями. Возможно, решили, что бабушка могла что-то напутать.
Найти виновного в смерти Людмилы тогда не удалось и дело ушло в архив. В марте 2023 года, изучая материалы нераскрытых преступлений прошлых лет, следователи вновь вернулись к той самой улике — упоминанию о молодом человеке и детском одеяле. Воробьева вызвали на допрос. На тот момент он уже давно переехал из родного города и жил с гражданской женой. Он дал признательные показания.
В тот вечер он зашел в гости к Авдеевым, хотел выпить вместе с Кристиной. Но так как та находилась в больнице, предложил ее матери составить ему компанию. Внуки уже спали и Людмила согласилась. В ходе застолья между ними завязался словесный конфликт. Воробьев не выдержал, повалил женщину на пол и начал душить. Опомнился, только когда, мать его знакомой перестала подавать признаки жизни. В это время в кухню вышел младший сын Кристины. Он испугался и начал плакать. Андрей взял детское одеяло, закутал в него ребенка и вместе с ним покинул квартиру.
— Пошел к себе домой. А за несколько часов до рассвета, вновь пробрался в квартиру Авдеевых и уложил ребенка в кроватку. После вновь ушел. Какое-то время он поддерживал отношения с Кристиной, даже помогал ей с похоронами матери. Затем переехал и их контакты оборвались. Андрей раскаялся перед старой знакомой за случившееся, но та его вряд ли когда-то уже простит.
Варежки помогли найти нападавшего.
Январь 2024 года, один из городов Иркутской области. 15-летняя Кристина Шелякина (имя изменено — прим. Редакции) возвращалась домой после тренировки. Неожиданно прямо на безлюдной улице кто-то напал на нее со спины. Незнакомец повалил ее в сугроб, а когда школьница попыталась закричать, закрыл рот рукой.
Преступник оставил на лице девушки частички слюны и по версии следователей СК собирался ее изнасиловать. Но Кристина так отчаянно билась и вырывалась, что преступник, осознав, что не сможет ее усмирить, убежал. Кристина сообщила о случившемся родителям, они сразу же обратились в правоохранительные органы.
— Мужчина попал на камеры уличного наблюдения, которые установлены в этом месте. Он заприметил школьницу и целенаправленно шел за ней, после чего улучив момент, когда на улице никого не было, напал. Но разглядеть его внешность и возраст было невозможно. На мужчине была надета балаклава.
Следователи стали тщательно допрашивать Кристину, чтобы та вспомнила всю хронологию событий: как шла, как все происходило, какие действия предприняла после нападения. Девушка вспомнила важную деталь: когда преступник убежал, она с отвращением вытерла лицо варежками.
Экспертиза показала, что на них имеется генетический материал нападавшего. Так как ранее он не привлекался, его данные не находились в генетической базе. Следователи принялись устанавливать его личность, но известно о нем было немногое: рост, телосложение, особенности походки, описание одежды. Были доставлены и допрошены примерно 30 человек, которые походили под описание нападавшего. Но их генетический материал не совпадал с образцом.
Одним днем в отдел полиции доставили 17-летнего Максима Кутейникова (имя изменено — прим. Ред.). Полученный анализ ДНК подтвердил — это он!
— На допросе он признался в содеянном. Рассказал, что давно вынашивал этот план и в тот вечер все совпало: тихая безлюдная улица, одинокая девушка… Таким образом варежки помогли установить преступника!