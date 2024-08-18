«Южная» группировка улучшила тактическое положение в зоне СВО

Кроме того, по данным ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 122-мм реактивная система залпового огня «Град», 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».