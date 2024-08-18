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Средства ПВО РФ за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 7 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу Hammer и 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты: управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 7 реактивных снарядов HIMARS производства США и 27 беспилотных летательных аппаратов, из них 11 — вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 320 танков и других боевых бронированных машин, 1 411 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 392 орудия полевой артиллерии и минометов, 24 894 единицы специальной военной автомобильной техники противника.