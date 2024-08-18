Средства ПВО РФ за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета, 30 112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 320 танков и других боевых бронированных машин, 1 411 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 392 орудия полевой артиллерии и минометов, 24 894 единицы специальной военной автомобильной техники противника.