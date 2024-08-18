Под Ростовом девочки-подростки пострадали в аварии

В Ростовской области, на автодороге «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск», произошло ДТП с участием автомобиля «Хендай Акцент».
Как рассказали в региональной ГИБДД, за рулем находилась 18-летняя девушка. В какой-то момент она не справилась с управлением, авто занесло на обочину, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии 15-летняя и 13-летняя пассажирки получили травмы и были госпитализированы.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД.