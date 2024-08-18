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Под Ростовом девочки-подростки пострадали в аварии

Под Ростовом легковой автомобиль слетел с дороги в кювет и опрокинулся.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на автодороге «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск», произошло ДТП с участием автомобиля «Хендай Акцент».

Как рассказали в региональной ГИБДД, за рулем находилась 18-летняя девушка. В какой-то момент она не справилась с управлением, авто занесло на обочину, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 15-летняя и 13-летняя пассажирки получили травмы и были госпитализированы.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе региональной ГИБДД.