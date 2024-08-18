Группировка «Север» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом

«Подразделениями группировки войск “Север” на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.