Группировка «Север» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом

«Подразделениями группировки войск “Север” на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожен склад боеприпасов», — отмечает МО РФ.