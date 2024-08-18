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Группировка «Север» нанесла огневое поражение бригадам ВСУ под Харьковом

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 90 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение живой силе и технике 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожен склад боеприпасов», — отмечает МО РФ.