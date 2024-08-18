Российские военные освободили Свиридоновку в ДНР

Кроме того, группировка «Центр» нанесла поражение формированиям 68-й егерской, 47-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах Воздвиженки, Калиново, Птичьего, Новоэкономического и Долиновки в ДНР, а также отразила две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» Нацполиции Украины.