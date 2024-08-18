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В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. В Белоруссии госпитализировали двух россиян после ДТП с автобусом, сообщил РИА Новости советник посольства Москвы в Минске Алексей Маскалев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня около шести утра на автодороге М-1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — сказал он.

Пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.

Маскалев отметил, что российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и представителями системы здравоохранения республики.

Он подчеркнул, что дипломаты готовы при необходимости оказать пострадавшим россиянам помощь. Родственники пострадавших могут обращаться по номеру телефона для связи в случае экстренных ситуаций, который указан на сайте посольства.

По данным МВД Белоруссии, в воскресенье около шести утра на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров, трех человек госпитализировали.