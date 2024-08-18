В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

По данным МВД Белоруссии, в воскресенье около шести утра на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров, трех человек госпитализировали.