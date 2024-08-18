В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадали двое россиян

«Сегодня около шести утра на автодороге М-1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения Москва — Брест, который следовал в сторону Бреста. Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина», — сказал он.
Пострадавшие россияне находятся в больнице в Дзержинске, у них диагностированы закрытые переломы.
Маскалев отметил, что российские консулы находятся во взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и представителями системы здравоохранения республики.
Он подчеркнул, что дипломаты готовы при необходимости оказать пострадавшим россиянам помощь. Родственники пострадавших могут обращаться по номеру телефона для связи в случае экстренных ситуаций, который указан на сайте посольства.
По данным МВД Белоруссии, в воскресенье около шести утра на автодороге М-1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров, трех человек госпитализировали.