В Москве по итогам рейдов СКР и МВД десяткам мигрантов вручены повестки

Проверка была проведена на автовокзале у метро «Щелковская», расположенной на территории ВАО, овощебазе и в хостелах. По итогам проведенного рейда нескольким десяткам выходцев из других стран, недавно получивших российское гражданство, были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.