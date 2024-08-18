Проверка была проведена на автовокзале у метро «Щелковская», расположенной на территории ВАО, овощебазе и в хостелах. По итогам проведенного рейда нескольким десяткам выходцев из других стран, недавно получивших российское гражданство, были вручены повестки о явке для постановки на воинский учет.
В Москве по итогам рейдов СКР и МВД десяткам мигрантов вручены повестки
Как стало известно «Ъ», в работу по пресечению незаконной миграции в Москве включились и сотрудники военного следствия СКР. Представители 516-го военного следственного отдела московского ВСУ СКР совместно с сотрудниками УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд по выявлению фактов незаконной миграции, а также по проверке соблюдения законодательства бывшими мигрантами.