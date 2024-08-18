Алаудинов заявил об остановке прорыва ВСУ в направлении Суджи

«Курская область, направление Суджа. Спецназ “Ахмат” совместно со 2-й бригадой спецназа, ССО, 810-й бригадой морпехов, 30-м полком, ну и в принципе еще подразделениями артиллерии и другими продолжает громить противника. По всему периметру, где мы есть, противник в принципе остановлен», — сказал он.