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Под Ростовом пятилетний мальчик и его отец пострадали в пожаре

Под Ростовом из-за пожара в пристройке пострадали двое членов семьи.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в Азовском районе, в хуторе Казачий Ерик в ночь с субботы на воскресенье произошел пожар. По данным регионального МЧС, вспыхнула пристройка к частному дому. Пламя быстро перекинулось на основное строение. В момент ЧП в доме находились супруги и их пятилетний сын.

— Почувствовав запах дыма, семья эвакуировалась. Отца с сыном госпитализировали с ожогами, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности в электропроводке.