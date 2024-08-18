Под Ростовом пятилетний мальчик и его отец пострадали в пожаре

В Ростовской области, в Азовском районе, в хуторе Казачий Ерик в ночь с субботы на воскресенье произошел пожар. По данным регионального МЧС, вспыхнула пристройка к частному дому. Пламя быстро перекинулось на основное строение. В момент ЧП в доме находились супруги и их пятилетний сын.