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«Собирались переехать в новый дом, но не успели»: Под Ростовом отец и его пятилетний сын попали в больницу после пожара

Под Ростовом из-за старой проводки сгорел дом, в котором спала семья.
Источник: Комсомольская правда

В одном из хуторов в Азовском районе Ростовской области в ночь с 17 на 18 августа произошло несчастье — в деревянном доме, построенном еще в прошлом веке, начался пожар. Огонь быстро перекинулся с пристройки на основное строение. В результате пострадали мужчина и его пятилетний сын.

«РАБОТЯЩИЕ, ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ».

В хуторе под Азовом о семье погорельцев говорят только хорошее.

— Работящие, любящие родители. Стремятся обеспечить достойную жизнь своему единственному ребенку, — поделилась с «Комсомольской правдой — Ростов-на-Дону» одна из жительниц хутора.

Супруги всегда мечтали о красивом большом доме, но вот только «стартовый капитал» у молодой семьи был невелик: подворье и старенький деревянный дом. Но муж и жена не унывали. Потихоньку строили дом мечты в этом же дворе.

Местные говорят, что мужу и жене не всегда просто приходилось в плане финансов. Еще бы! Стройка — дело затратное. Но за несколько лет они все-таки возвели дом.

До долгожданного переезда оставалось совсем ничего! В новый кирпичный коттедж провели все коммуникации, оштукатурили стены. Оставалось поклеить обои. Ну, а пока ремонт не завершился, родители с сыном жили в деревянном домике.

— Они уже собирались переехать в новый дом, но немного не успели. Кто же знал, что пожар случится, — вздыхают знакомые.

В ОГНЕННОМ КАПКАНЕ.

Когда жилище вспыхнуло, вся семья крепко спала. К счастью, кто-то из них, видимо, почувствовав запах дыма, проснулся. В темноте невозможно было разобрать, где начался пожар и куда бежать. Женщина выбралась из дома через окно. 37-летний мужчина схватил сына и побежал к входной двери. Рядом с ней и был очаг возгорания.

Известно, что отец получил серьезные ожоги. Сейчас он находится в реанимации. Мальчик тоже попал в больницу.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. Жители хутора говорят, что сгоревший дом теперь остается только снести. От строения остались лишь обугленные стены.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что площадь возгорания составила 70 квадратных метров. С огнем боролись восемь спасателей, также на месте работали две спецмашины.