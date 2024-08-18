«Собирались переехать в новый дом, но не успели»: Под Ростовом отец и его пятилетний сын попали в больницу после пожара

Когда жилище вспыхнуло, вся семья крепко спала. К счастью, кто-то из них, видимо, почувствовав запах дыма, проснулся. В темноте невозможно было разобрать, где начался пожар и куда бежать. Женщина выбралась из дома через окно. 37-летний мужчина схватил сына и побежал к входной двери. Рядом с ней и был очаг возгорания.