Три машины сгорели на территории автосервиса в Алматы

30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии, который случился 17 августа во время музыкального фестиваля Highfield. Сначала загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем — вторая. В это время весь аттракцион был заполнен отдыхающими.