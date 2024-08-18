Три машины сгорели на территории автосервиса в Алматы

Пожар случился в 16:00 18 августа. Сотрудники ДЧС вынесли из огня по два газовых и кислородных баллона объемом 50 литров. Пострадавших нет.
«Пожар по повышенному рангу вызова ликвидировали в 16:17. Открытым пламенем горели нескольких боксов под СТО на площади 250 квадратных метров».
Ущерб, нанесенный огнем, выясняют специалисты.
30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Германии, который случился 17 августа во время музыкального фестиваля Highfield. Сначала загорелась одна из кабинок колеса обозрения, затем — вторая. В это время весь аттракцион был заполнен отдыхающими.