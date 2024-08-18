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Выбрался ночью на балкон: 3-летний мальчик погиб в Чите, выпав из окна седьмого этажа

СК завел уголовное дело из-за гибели ребенка, выпавшего из окна в Чите.

Источник: Комсомольская правда

Ребенок погиб после падения из окна с седьмого этажа в Забайкальском крае. Страшная трагедия произошла в Центральном районе Читы.

Как установили следователи, в ночь на 18 августа 38-летняя женщина оставила своего трехлетнего сына без надлежащего присмотра. Мальчик самостоятельно выбрался на балкон квартиры, расположенной на седьмом этаже и выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте.

— Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», — рассказали в СК России по Забайкальскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия. Допрошена мать ребенка, а также жители соседних квартир. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти. Также проводятся иные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.