Выбрался ночью на балкон: 3-летний мальчик погиб в Чите, выпав из окна седьмого этажа

Как установили следователи, в ночь на 18 августа 38-летняя женщина оставила своего трехлетнего сына без надлежащего присмотра. Мальчик самостоятельно выбрался на балкон квартиры, расположенной на седьмом этаже и выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте.