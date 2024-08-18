Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными

«Представляем вашему вниманию новую партию представителей укрорейха. Заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа “Ахмат”. <…> Тезисно: их обманным путем привезли в Курскую область (ну, а как же еще?), пленили их бойцы Каштана, заманив с помощью рации уничтоженного нациста», — написал он.
По словам Кадырова, в записях телефона один из пленных хвалился на камеру, что едет убивать русских.
Глава региона добавил, что на украинских военнослужащих после плена «снисходит озарение» и они понимают, что «воевать с Россией нет смысла».
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 3460 военнослужащих и 50 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.