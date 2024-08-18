Кадыров опубликовал разговор с пленными украинскими военными

«Представляем вашему вниманию новую партию представителей укрорейха. Заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа “Ахмат”. <…> Тезисно: их обманным путем привезли в Курскую область (ну, а как же еще?), пленили их бойцы Каштана, заманив с помощью рации уничтоженного нациста», — написал он.