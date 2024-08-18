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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в городе Белополье Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, часть города осталась без света, сообщил украинский «24 канал».

Источник: AP 2023

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.

«В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.