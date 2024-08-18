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Трое взрослых и ребенок погибли в массовом ДТП в Челябинской области

Трое взрослых и ребенок погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Чебаркульском районе 18 августа. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства.

Предварительно известно, что на 1833 километре федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Челябинск у грузового автомобиля Scania разорвало колесо. Водитель, личность которого устанавливается, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, выехал на встречную полосу, столкнулся с тремя транспортными средствами: легковыми автомобилями ВАЗ и Ford Focus, грузовым Dongfeng. После автомобиль Scania съехал в кювет и загорелся.

В результате водитель и три пассажира ВАЗа, в том числе ребенок, девочка примерно 10 лет, скончались на месте.

Водитель автомобиля Scania и его пассажир с различными травмами доставлены в больницу.