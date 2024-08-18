Глава Кореневского района попросила жителей не возвращаться из-за сложной обстановки

«Обращаюсь ко всем гражданам Кореневского района, давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам!» — написала Дегтярева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что сообщит о возможности вернуться, когда оперативная обстановка позволит это сделать.