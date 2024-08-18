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Глава Кореневского района попросила жителей не возвращаться из-за сложной обстановки

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева сообщила, что некоторые жители пытаются вернуться домой, несмотря на сложную оперативную обстановку. По ее словам, люди тем самым мешают работе российских военных, а иногда попытки вернуться приводят к «страшным трагедиям».

Источник: РИА "Новости"

«Обращаюсь ко всем гражданам Кореневского района, давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам!» — написала Дегтярева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что сообщит о возможности вернуться, когда оперативная обстановка позволит это сделать.

В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с украинскими военнослужащими. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Власти эвакуируют жителей приграничных районов, часть из них отправляется в пункты временного размещения, развернутые в других регионах. Выезд людей затрудняется из-за атак на инфраструктуру.