Глава Кореневского района попросила жителей не возвращаться из-за сложной обстановки

«Обращаюсь ко всем гражданам Кореневского района, давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам!» — написала Дегтярева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что сообщит о возможности вернуться, когда оперативная обстановка позволит это сделать.
В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с украинскими военнослужащими. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Власти эвакуируют жителей приграничных районов, часть из них отправляется в пункты временного размещения, развернутые в других регионах. Выезд людей затрудняется из-за атак на инфраструктуру.