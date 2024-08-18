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В Ростове двое подростков на мотоцикле попали в аварию на Ленина

В Ростове школьник на мотоцикле попал в ДТП, врезавшись в машину пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в субботу вечером, 17 августа, на улице Ленина произошла авария с участием подростков, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По данным ведомства, 14-летний школьник на мотоцикле марки «Орион» перестаивался из правого ряда. Байкер не убедился в безопасности маневра и врезался в «Рено», за рулем которого находился 79-летний пенсионер.

В результате водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир получили травмы. На «скорой» их отвезли в больницу.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД области.