В ДНР сообщили об ударе ВСУ по храму Серафима Саровского в Донецке

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что пять мирных жителей пострадали в Донецке в результате ударов украинских боевиков. Кроме того, продолжил Пушилин, повреждено четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка и в Енакиево.