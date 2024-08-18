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В ДНР сообщили об ударе ВСУ по храму Серафима Саровского в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по храму преподобного Серафима Саровского в Донецке. Об этом 18 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: РИА "Новости"

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов. Город Донецк (Петровский район): прямое попадание в храм Преподобного Серафима Саровского по улице Петровского», — указано в Telegram-канале представительства.

Ранее, 17 августа, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в поселке городского типа Старомихайловка ДНР, пострадал молодой человек в результате атаки ВСУ.

Тогда же глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что пять мирных жителей пострадали в Донецке в результате ударов украинских боевиков. Кроме того, продолжил Пушилин, повреждено четыре жилых домостроения в Петровском районе Донецка и в Енакиево.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.