В Перми пропал девятилетний мальчик

Информацию о пропаже ребёнка опубликовал поисковый отряд «Регион59». По данным поисковиков, девятилетний Артём Алексеевич Заякин утром 18 августа ушёл из дома на проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.