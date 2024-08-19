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В Перми пропал девятилетний мальчик

Ребёнок ушёл из дома в Индустриальном районе и исчез.

Источник: Соцсети

В Перми пропал девятилетний Артём Заякин.

Информацию о пропаже ребёнка опубликовал поисковый отряд «Регион59». По данным поисковиков, девятилетний Артём Алексеевич Заякин утром 18 августа ушёл из дома на проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост мальчика — 140 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, короткие русые волосы. Пропавший ребёнок бфл одет в жёлтую футболку, чёрные спортивные штаны с белыми и жёлтыми полосками по бокам, зелёные кроссовки и бежевую бейсболку.

Всех, кто что-то знает о местоположении Артёма, просят позвонить по одному из следующих номеров:

02, 102 — полиция;

112 — ЕДДС;

+7 (342)241−36−40 — бюро регистрации несчастных случаев города Пермь;

8−912−880−41−60 — волонтёры;

8−991−809−77−99 — информационный координатор отряда «Регион59» Юлия.