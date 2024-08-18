На МКАД КамАЗ на полном ходу врезался в пробку, движение парализовано

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.