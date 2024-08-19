В пермском микрорайоне Новые Водники произошёл пожар

Пожар в заброшенном здании на улице Капитанской произошёл в Перми 18 августа.
Вечером 18 августа загорелось двухэтажное здание на улице Капитанской в правобережной части Перми. Информация о ЧП появилась в соцсетях.
«Снова крупный пожар на ул. Ушакова в Закамске, — написали в телеграм-канале “ЧП ДТП Пермь”. — Догорают бараки».
В паблике «Чрезвычайное происшествие | Пермь» уточнили, что горит заброшенное здание напротив дома по адресу ул. Ушакова, 53.
«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют тушение пожара по адресу: г. Пермь, ул. Капитанская, расселённый двухэтажный дом барачного типа — сообщили perm.aif.ru в пресс-службе краевого МЧС. — Пострадавших на пожаре нет».
В министерстве отметили, что это оперативная информация, и она подлежит уточнению.