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В пермском микрорайоне Новые Водники произошёл пожар

Загорелось заброшенное здание.

Источник: Соцсети

Пожар в заброшенном здании на улице Капитанской произошёл в Перми 18 августа.

Вечером 18 августа загорелось двухэтажное здание на улице Капитанской в правобережной части Перми. Информация о ЧП появилась в соцсетях.

«Снова крупный пожар на ул. Ушакова в Закамске, — написали в телеграм-канале “ЧП ДТП Пермь”. — Догорают бараки».

В паблике «Чрезвычайное происшествие | Пермь» уточнили, что горит заброшенное здание напротив дома по адресу ул. Ушакова, 53.

«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют тушение пожара по адресу: г. Пермь, ул. Капитанская, расселённый двухэтажный дом барачного типа — сообщили perm.aif.ru в пресс-службе краевого МЧС. — Пострадавших на пожаре нет».

В министерстве отметили, что это оперативная информация, и она подлежит уточнению.

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