В пермском микрорайоне Новые Водники произошёл пожар

«Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю осуществляют тушение пожара по адресу: г. Пермь, ул. Капитанская, расселённый двухэтажный дом барачного типа — сообщили perm.aif.ru в пресс-службе краевого МЧС. — Пострадавших на пожаре нет».