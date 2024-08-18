При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

Пожар на колесе обозрения произошел в субботу вечером недалеко от Лейпцига. Первоначально СМИ сообщали о более 30 пострадавших.
«Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы, сообщила в воскресенье полиция», — пишет DPA.
Уточняется, что среди пострадавших четверо с ожогами и один с травмами, полученными при падении. Всего же пострадали 65 человек, однако их жизни ничего не угрожает.
Изначально пожар возник в одной из кабинок колеса обозрения, позднее пламя распространилось на вторую. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.