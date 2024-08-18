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При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали 65 человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Шестнадцать человек были госпитализированы после пожара на колесе колесе обозрения во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония, всего пострадавших 65, сообщило в воскресенье информационное агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Источник: AP 2023

Пожар на колесе обозрения произошел в субботу вечером недалеко от Лейпцига. Первоначально СМИ сообщали о более 30 пострадавших.

«Шестнадцать человек, пострадавших в результате пожара на колесе обозрения на фестивале в Лейпциге, были госпитализированы, сообщила в воскресенье полиция», — пишет DPA.

Уточняется, что среди пострадавших четверо с ожогами и один с травмами, полученными при падении. Всего же пострадали 65 человек, однако их жизни ничего не угрожает.

Изначально пожар возник в одной из кабинок колеса обозрения, позднее пламя распространилось на вторую. Причина пожара пока не установлена, ведется расследование произошедшего.

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