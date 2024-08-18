«Сказали, что жива, ее видели в Сочи»: Как идут поиски ростовской студентки, пропавшей в Дагестане, после передачи дела в Москву

Седьмой месяц следователи, спасатели, волонтеры и родные ищут студентку из Ростова, третьекурсницу РЮИ МВД Анну Цомартову. Она в составе сборной выступала в Каспийске на соревнованиях по тайскому боку. 10 февраля Анна вышла на ринг и проиграла бой. После этого решила погулять у моря. С собой не взяла ни документы, ни деньги, ни телефон. В гостиницу Анна не вернулась.
По камерам удалось установить, что девушка спустя часа полтора после боя находилась на территории ведомственного санатория. На мысе здравницы Аня была примерно 30 — 40 минут. C наступлением темноты кадры записи становятся неразборчивыми, и что произошло потом до сих пор не ясно.
«НЕ ИСКЛЮЧАЮ, ЧТО МОСКВА БУДЕТ РАБОТАТЬ В СВЯЗКЕ С ДАГЕСТАНОМ».
Изначально следователи Каспийска пытались разыскать спортсменку. Но потом материалы дела, возбужденного по статье «Убийство» (именно такую статью возбуждают в случае бесследного исчезновения людей — прим. Ред.) направили в следственный комитет республики Дагестан.
Со слов родных Анны, республиканские специалисты сделали все, что могли. В деле насчитывается уже как минимум 12 томов. Но о судьбе Анны так ничего и не известно.
Родители добились того, чтобы материалы передали в Москву, в Центральный аппарат.
— Я разговаривала со следователем из Дагестана. Он сказал, что и дальше их отдел будет делать все, чтобы найти мою дочь. Я очень благодарна им за работу. Следователи сделали все, что могли, но, наверное, местных ресурсов оказалось недостаточно, — говорит Диана.
Семья Цомартовых возлагает большие надежды на столичных специалистов.
— Не исключаю, что Москва будет работать в связке с Дагестаном. Возможно, из центрального аппарата будут давать какие-то поручения по делу Ани специалистам в Махачкале.
«МОЖЕТ, ВЫСЛЕЖИВАЛИ ОТ САМОГО СПОРТЗАЛА».
Родители Анны уверены, что исчезновение старшей дочери имеет криминальную подоплеку.
— Я не исключаю, что ее могли даже завербовать. Она — лучшая студентка на своем курсе. Может, ее выслеживали от самого спортзала. Что угодно могло произойти. Версий много.
Семья говорит о том, что дочь могли увезти за границу.
Сегодня Диану и Николая Цомартовых поддерживают жители разных городов России. На телеграм-канал, где семья рассказывает о поисках дочери, подписаны больше двадцати тысяч человек.
— Многие пишут слова поддержки. Как-то написала женщина, которая путешествовала по Алтаю. Так вышло, что она оказалась в семье шаманов и спросила, что с моей дочерью. А он ей ответил, что Аня жива. Как-то писала другая женщина, что видела Аню в Сочи, эта информация не подтвердилась. Много чего пишут… В любом случае, я на сто процентов доверяю следователям. И, конечно, верю, что все вместе мы сможем найти Аню.