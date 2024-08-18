«Сказали, что жива, ее видели в Сочи»: Как идут поиски ростовской студентки, пропавшей в Дагестане, после передачи дела в Москву

— Многие пишут слова поддержки. Как-то написала женщина, которая путешествовала по Алтаю. Так вышло, что она оказалась в семье шаманов и спросила, что с моей дочерью. А он ей ответил, что Аня жива. Как-то писала другая женщина, что видела Аню в Сочи, эта информация не подтвердилась. Много чего пишут… В любом случае, я на сто процентов доверяю следователям. И, конечно, верю, что все вместе мы сможем найти Аню.