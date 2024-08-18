Олбани
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция прокомментировала драку в Ростове, случившуюся из-за пассажирки такси

В Ростове на Левенцовке произошла потасовка.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове на Левенцовке произошла стычка, в которой участвовали, как минимум, шесть человек. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, женщина ехала домой на такси с попутчиком. В салоне между ней и другим пассажиром произошел конфликт. Ростовчанка рассказала о нем мужу.

Когда таксист подъехал к подъезду, супруг с приятелями устроил взбучку невежливому пассажиру.

— В дежурную часть отдела полиции № 8 У по городу Ростову поступило сообщение о конфликте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.