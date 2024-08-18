Полиция прокомментировала драку в Ростове, случившуюся из-за пассажирки такси

В Ростове на Левенцовке произошла стычка, в которой участвовали, как минимум, шесть человек. Об этом рассказали очевидцы. По их словам, женщина ехала домой на такси с попутчиком. В салоне между ней и другим пассажиром произошел конфликт. Ростовчанка рассказала о нем мужу.
Когда таксист подъехал к подъезду, супруг с приятелями устроил взбучку невежливому пассажиру.
— В дежурную часть отдела полиции № 8 У по городу Ростову поступило сообщение о конфликте. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.