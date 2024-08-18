Под Ростовом под стражу взяли женщину, у которой нашли наркотики

В Новочеркасске Ростовской области полиция отрабатывала оперативную информацию, касающуюся оборота запрещенных веществ, сообщили в донском главке.
Под подозрение попала 48-летняя ранее судимая женщина. Ее задержали и во время досмотра нашли зип-пакет с наркотиками весом полтора грамма.
Задержанная сообщила, что вещество продавать не планировала, хранила для собственного употребления.
— В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.