Губернатор Василий Голубев рассказал, как тушат пожар на складе с дизтопливом под Ростовом

— Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.