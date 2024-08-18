«Введен режим повышенной готовности»: Губернатор прокомментировал пожар на складе с топливом под Ростовом после атаки БПЛА

В Ростовской области, в Пролетарском районе, продолжают борьбу с пожаром на промскладе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
Спасатели работают на месте уже больше десяти часов. Напомним, пожар начался утром 18 августа после того, как силы ПВО отобразили атаку беспилотников на юго-востоке региона.
— Из-за падения обломков на промскладах в Пролетарске вспыхнуло дизельное топливо, — объяснил губернатор.
Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует.
— Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. На месте находится мой заместитель Сергей Бодряков, который координирует взаимодействие всех служб. На территории Пролетарского района введен режим повышенной готовности. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует, — прокомментировал Василий Голубев.