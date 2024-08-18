Российский летчик предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в Сирии

Российский экипаж самолета Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно предотвратил столкновение с истребителем A-18 международной коалиции во главе с США в небе над Сирийской Арабской Республикой (САР). Об этом 18 августа сообщает на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан I ранга Олег Игнасюк.
«Над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 м произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 “коалиции” с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — заявил он.
Также Игнасюк сообщил, что за прошедшие сутки Минобороны было зафиксировано шесть случаев нарушений коалицией во главе с США положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года о не согласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Кроме того, в указанный период в районе Эт-Танф за сутки авиация коалиции во главе с США 18 раз нарушила правил использования воздушного пространства: тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, двумя парами истребителей-бомбардировщиков F/А-18, и тремя парами штурмовиков А-10.
Как указал Игнасюк, произошел обстрел позиции сирийских правительственных войск запрещенной на территории России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб. Также в течение 18 августа были уничтожены два места базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в горной местности Эль-Бишри.
Помимо этого, благодаря сотрудничеству ЦПВС и сирийских властей был обеспечен выход нескольких беженцев из лагеря вынужденных переселенцев.
«Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев обеспечен выход из лагеря “Рукбан” пяти беженцев ― одного мужчины, одной женщины и троих детей», ― отметил Игнасюк.
Ранее, 17 августа, капитан I ранга Игнасюк сообщил, что ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф и укрывались в районах горного массива Эль-Бишри в Сирии.