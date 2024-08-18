Российский летчик предотвратил столкновение с истребителем коалиции США в Сирии

Также Игнасюк сообщил, что за прошедшие сутки Минобороны было зафиксировано шесть случаев нарушений коалицией во главе с США положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года о не согласованных с российской стороной полетах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).