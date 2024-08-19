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Американские военные нанесли удар по Йемену

НЬЮ-ЙОРК. /ТАСС/. Американские военные нанесли удар по Йемену, целью стал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Источник: AP 2023

«Силы CENTCOM успешно уничтожили один БПЛА хуситов на подконтрольной им территории Йемена», — говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.