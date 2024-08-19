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«Военное дело»: ВС РФ с ходу освободили Нелеповку, обходя Торецк

Источник: Российская газета

Следом за городом Нью-Йорк в ДНР российские войска освободили и соседнее село Нелеповка, обходя большой и важный в военном отношении город Торецк с юга.

О полном освобождении Нью-Йорка стало известно к середине дня 18 августа. Оборонявшая город 46-й отдельная аэромобильная бригада ВСУ оставила позиции и отступила в Нелеповку.

Однако и здесь украинские не смогли удержаться, так как силы российской группировки «Центр» штурмовали село сразу с двух направлений: с юга, из только что освобожденного Нью-Йорка, и с востока — из села Железное, откуда ВСУ выгнали три недели назад.