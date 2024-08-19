Алаудинов: в Курской области уничтожили большое количество пехоты ВСУ

По словам Алаудинова, ВСУ перестали загонять в Курскую область технику в таком количестве, как раньше.
«Сегодня есть одна БМП, один пикап, один грузовик, одна пушка, также уничтожили один расчет “Бабы-Яги”. Одного снайпера уничтожили ребята», — сказал генерал в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Алаудинов добавил, что уничтожено «много пехоты» на всех участках.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.