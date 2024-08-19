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Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

Сотрудники МЧС спасли скалолаза, сорвавшегося на камни во Владивостоке.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ.

«Мужчина сорвался со скалы на камни в Приморье. Спасательная операция развернулась на острове Русский. Как оказалось, двое мужчин спускались по веревке со скалы, благополучно — смог только один. Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Пострадавшего передали врачам.