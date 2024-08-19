Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

«Мужчина сорвался со скалы на камни в Приморье. Спасательная операция развернулась на острове Русский. Как оказалось, двое мужчин спускались по веревке со скалы, благополучно — смог только один. Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь», — говорится в сообщении.