Во Владивостоке альпинист сорвался со скалы на камни

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, сорвавшегося со скалы на камни на острове Русском во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС РФ.
«Мужчина сорвался со скалы на камни в Приморье. Спасательная операция развернулась на острове Русский. Как оказалось, двое мужчин спускались по веревке со скалы, благополучно — смог только один. Сотрудники МЧС России подняли на плавсредство 29-летнего скалолаза и оказали ему необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Пострадавшего передали врачам.