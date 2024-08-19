24 человека получили травмы в ДТП в Иркутске и районе на прошедшей неделе

За семь дней было зарегистрировано 11 столкновений автотранспорта, по два раза водители наезжали на пешеходов и препятствия, по одну случаю зарегистрированы наезды на животных, припаркованное авто и одно падение пассажира. Госавтоинспекторы, также напоминают о необходимости соблюдения ПДД и проявления бдительности на дороге.