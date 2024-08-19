24 человека получили травмы в ДТП в Иркутске и районе на прошедшей неделе

Только за последнюю неделю с 12 по 18 августа в ДТП на территории Иркутска и района получили травмы 24 человека, из них двое дети. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции города, всего произошло 18 аварий.
— Всего за минувшую неделю произошло 203 автоаварии, 377 транспортных средств оказалось повреждено, — поделились госавтоинспекторы.
За семь дней было зарегистрировано 11 столкновений автотранспорта, по два раза водители наезжали на пешеходов и препятствия, по одну случаю зарегистрированы наезды на животных, припаркованное авто и одно падение пассажира. Госавтоинспекторы, также напоминают о необходимости соблюдения ПДД и проявления бдительности на дороге.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе авария закончилась летальным исходом для двух человек.