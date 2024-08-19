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Смертельное ДТП с фурой под Новосибирском: двое погибших на трассе «Иртыш»

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Источник: Соцсети

В ночь с 18 на 19 августа на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» произошло трагическое ДТП, сообщили в пресс-службе регионального ГАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva 1968 года рождения, двигаясь в направлении Омска, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком Sitrak под управлением 26-летнего водителя.

В результате столкновения водитель Chevrolet Niva и его пассажир, оба являющиеся жителями Омской области, получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Также уточняется возраст погибшего пассажира легкового автомобиля.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что скорая с тяжелым пациентом попала в ДТП под Новосибирском.