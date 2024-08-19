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В Хабаровске мужчина взял кредит и перевел миллион 200 тысяч аферистам

Доверчивый хабаровчанин перевел аферистам более миллиона рублей на несуществующие «безопасные счета».

Источник: Ramsés Cervantes/CC0

В Хабаровске в полицию обратился житель Кировского района, работающий в логистической сфере, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Мужчина рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лже-полицейский сообщил, что личный кабинет на портале государственных услуг заявителя якобы взломан, и злоумышленники уже успели скопировать его личные данные. Эти данные, по словам звонившего, были использованы для оформления кредитов на имя пострадавшего в различных банках.

Чтобы предотвратить дальнейшие мошеннические действия, звонивший настоятельно рекомендовал мужчине обратиться в банк, оформить кредит и перевести деньги на «безопасные» счета, которые якобы контролируются правоохранительными органами. Поверив в эту историю, житель города взял кредит на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей и перевел все средства на неизвестные счета, фактически попав в ловушку мошенников.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”», — сообщил Артём Поляков, Врио начальника УМВД России по городу Хабаровску.