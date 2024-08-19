В Хабаровске мужчина взял кредит и перевел миллион 200 тысяч аферистам

Мужчина рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лже-полицейский сообщил, что личный кабинет на портале государственных услуг заявителя якобы взломан, и злоумышленники уже успели скопировать его личные данные. Эти данные, по словам звонившего, были использованы для оформления кредитов на имя пострадавшего в различных банках.