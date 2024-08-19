Мужчина получил штраф за драку с судебными приставами в Хабаровском крае

В Комсомольске 50-летнего местного жителя осудили за применение насилия и оскорбление представителей власти. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался помешать работе сотрудников отдела судебных приставов. Он ударил одного из них в грудь и оскорбил», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», и «Оскорбление представителя власти».
В качестве наказания осужденному назначен штраф 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.