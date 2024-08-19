Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил штраф за драку с судебными приставами в Хабаровском крае

50-летний житель Комсомольска заплатит 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске 50-летнего местного жителя осудили за применение насилия и оскорбление представителей власти. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался помешать работе сотрудников отдела судебных приставов. Он ударил одного из них в грудь и оскорбил», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», и «Оскорбление представителя власти».

В качестве наказания осужденному назначен штраф 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.