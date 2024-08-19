Названо место Челябинской области в рейтинге по числу ДТП

Рейтинг составили аналитики РИА «Новости». В их выкладках, Челябинская область среди российских регионов России по числу ДТП с января по июнь 2024 года заняла 38 место.
Здесь нужно отметить, что учитывались лишь дорожно-транспортные происшествия, в которых были пострадавшие. В Челябинской области за первое полугодие на 100 тысяч автомобилей насчитывалось 96,7 таких ДТП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 2,2%. Число раненных и погибших в ДТП с января по июнь на Южном Урале на 100 тысяч жителей составило 59,3 человек.
Что касается других регионов Уральского федерального округа, то по «ДТПшному» рейтингу они распределились следующим образом: Ямало-Ненецкий автономный округ — 2 место; Свердловская область — 6 место; Ханты-Мансийский автономный округ — 7 место; Курганская область — 25 место; Тюменская область — 82 место. Таким образом, ситуация по ДТП в Челябинской области одна из самых сложных на Урале, хуже положение дел только у тюменцев.