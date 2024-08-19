Названо место Челябинской области в рейтинге по числу ДТП

Здесь нужно отметить, что учитывались лишь дорожно-транспортные происшествия, в которых были пострадавшие. В Челябинской области за первое полугодие на 100 тысяч автомобилей насчитывалось 96,7 таких ДТП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 2,2%. Число раненных и погибших в ДТП с января по июнь на Южном Урале на 100 тысяч жителей составило 59,3 человек.