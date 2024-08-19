Локомотив столкнулся с автомобилем в Хабаровском крае

Локомотив столкнулся с автомобилем в Ванинском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 18 августа в поселке Высокогорный на автомобильном переезде 219 км Дальневосточной железной дороги столкнулись маневровый локомотив и автомобиль. По предварительным данным, джип выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.
После аварии водитель бросил машину и скрылся с места происшествия, но вскоре был найден. Мужчина приехал в поселок на заработки вахтовым методом. Водительских прав у него не было. Он взял внедорожник знакомого и поехал на нем в магазин.
— Локомотив и железнодорожные пути не повреждены. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ванинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — рассказала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.