Экскаватор упал в реку в Алматинской области

В Райымбекском районе из-за сильного дождя водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание экскаватора с дороги в реку. Спасатели подали лестницу и помоги мужчине подняться. В медицинской помощи пострадавший 1972 года рождения не нуждался. Ранее сообщалось, что в горных районах Алматинской области сохраняется сложная селевая ситуация. В связи с этим жителям, гостям Талгарского района, отдыхающим и туристам запрещено выезжать в горные местности, места отдыха, за пределы гидротехнических сооружений, расположенные в верхней части города Талгар. Также накануне с предупреждением к алматинцам обратились в городском ДЧС — сообщалось, что имеется угроза формирования селевых потоков в бассейне рек Кіші и Үлкен Алматы.