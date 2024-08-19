Экипаж Су-34 сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области ФАБ-500

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ночью нанес удар бомбами с модулем планирования и коррекции ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Удар был нанесен по разведанным укрепленным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
«Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — добавили в Минобороны.