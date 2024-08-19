Более 60 человек получили травмы в ДТП за неделю в Иркутской области

За минувшую неделю с 12 по 18 августа на территории Иркутской области произошло 51 ДТП. В авариях пострадало 49 взрослых и 12 несовершеннолетних. Для 15 человек, в том числе четырех детей автокатастрофы стали смертельными. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, 13 раз полицейские ловили водителей, которые садились за руль не имея водительских прав.