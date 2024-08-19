Более 60 человек получили травмы в ДТП за неделю в Иркутской области

За минувшую неделю с 12 по 18 августа на территории Иркутской области произошло 51 ДТП. В авариях пострадало 49 взрослых и 12 несовершеннолетних. Для 15 человек, в том числе четырех детей автокатастрофы стали смертельными. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, 13 раз полицейские ловили водителей, которые садились за руль не имея водительских прав.
— В двух ДТП у водителей было установлено состояние опьянения, один — отказался пройти медицинское освидетельствование, — поделились в ведомстве.
Распространенными причинами аварий за прошедшие семь дней стали выезд на встречку, нарушение правил проезда, неправильный выбор бокового интервала и дистанции. Также три раза не соблюдали правила проезда пешеходного перехода. Чаще всего водители выбирали высокую скорость, которая не соответствовала условиям движения. Более двух десятков раз госавтоинспекторы фиксировали нарушения в обеспечении улиц и дорог освещением, дорожными знаками, разметкой.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за семь дней на территории областного центра и района произошло 18 автоаварий. В них получили травмы 24 человека.