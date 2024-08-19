ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице

«В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, от пленных требовали выражать благодарность за «освобождение». Часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли.
В самом медучреждении по факту находится большое количество раненых украинских военных.
«Система здравоохранения области здесь (в Сумской области) уже не вывозит, раненых много», — добавил источник.
Цель постановочных репортажей, как пояснил собеседник агентства, заключается в попытке обвинить российскую армию в нанесении ударов по собственному населению и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья, которые якобы благодарны украинским военным за помощь.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.