ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице

«В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», — рассказал собеседник агентства.