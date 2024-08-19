Режиссер из Новосибирска пропал в Пакистане после обвала ледяной массы

В результате экспедиции на гору Гашербрум IV в Пакистане произошел инцидент, в котором пострадали альпинисты, а один из них пропал без вести. Как сообщает газета The Tribune Express, со ссылкой на секретаря Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри, российский альпинист Сергей Нилов исчез после обвала ледяной массы.