Режиссер из Новосибирска пропал в Пакистане после обвала ледяной массы

В результате экспедиции на гору Гашербрум IV в Пакистане произошел инцидент, в котором пострадали альпинисты, а один из них пропал без вести. Как сообщает газета The Tribune Express, со ссылкой на секретаря Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри, российский альпинист Сергей Нилов исчез после обвала ледяной массы.
Среди пострадавших оказался уроженец Новосибирска, режиссер Михаил Миронов, который находился в команде вместе со своим младшим братом Сергеем.
Пресс-служба Федерации альпинизма России подтвердила, что в начале августа группа из пяти российских альпинистов отправилась на Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, погибшего на этой же горе в 2023 году.