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Жители села под Иркутском, где упал самолет, рассказали, как спасли пилотов

Некоторых летчиков первыми нашли местные жители, они стали оказывать пилотам помощь.

Источник: Соцсети

Жители поселка Михайловка в Иркутской области, где вечером 15 августа разбился военный самолет Ту-22М3, рассказали, как искали летчиков. Пилоты успели катапультироваться, и люди в поселке видели, что они спускаются на парашютах.

«Пилота нашли у одного из домов на окраине поселка, его парашют зацепился за забор на улице Парковой. Мы достали аптечку и быстро перемотали ему голову. Пока его заматывали, он был в шоке, просил сложить его парашют, найти других парней, не мог понять, где находится. Скорая помощь приехала через 15 минут, пилота забрали врачи», — рассказала жительница Михайловки Тамара Чепрасова журналистам портала IrCity.ru.

Ее односельчане Игорь Пукаляк и Сократ Михайлов отреагировали на просьбу пилота и поехали искать его коллег. Оказалось, что к этому времени еще одного летчика уже обнаружили медики.

«Мы видели, что три парашютиста упали примерно в одном районе и поехали с другом искать остальных, но врачи нашли еще одного пилота раньше, мы просто потом помогали скорой их в машины затаскивать, и все», — рассказал Сократ.

Имена жителей, которые помогали летчикам разбившегося самолета, назвал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Помимо Тамары Чепрасовой, Игоря Пукаляка и Сократа Михайлова это Александр Уколов, Александр Пономарев и Эдуард Михайлов.

Глава региона поблагодарил жителей поселка, отметив их сплоченность и неравнодушие.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Черемховском районе поздно вечером 15 августа. На борту было четыре пилота, всем удалось покинуть самолет, летчиков нашли живыми. Однако к утру 16 августа стало известно, что один из пилотов скончался в больнице. Подробнее об этом мы писали в этом материале.

В качестве причины авиакатастрофы рассматривается техническая неисправность самолета.