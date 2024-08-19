Жители села под Иркутском, где упал самолет, рассказали, как спасли пилотов

«Пилота нашли у одного из домов на окраине поселка, его парашют зацепился за забор на улице Парковой. Мы достали аптечку и быстро перемотали ему голову. Пока его заматывали, он был в шоке, просил сложить его парашют, найти других парней, не мог понять, где находится. Скорая помощь приехала через 15 минут, пилота забрали врачи», — рассказала жительница Михайловки Тамара Чепрасова журналистам портала IrCity.ru.