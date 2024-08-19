Протаранила стену дома, где спал 5-летний ребенок. ДТП с тремя пострадавшими произошло в одном из сел Бурятии

Ночью, 19 августа, в селе Нестериха Баргузинского района Бурятии произошло серьезное ДТП. Известно, что иномарка влетела в стену дома, за которой находилась детская комната и спал пятилетний ребенок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД республики, дошкольник получил травмы различной степени тяжести.
— По предварительным данным 19-летняя водитель автомобиля «Ниссан», не имеющая прав управления транспортным средством, следуя по улице Советской не справилась с управлением и совершила наезд на жилой дом, — поделились полицейские.
Помимо ребенка, который спал в доме, травмы также получила водитель и ее 16-летний пассажир. У находившейся за рулем девушки, взяли кровь для проверки на наличие алкоголя. Правоохранительные органы организовали проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие семь дней на территории Иркутска и района произошло более 20 автоаварий. Водители не соблюдали скоростной режим и очередности проезда.