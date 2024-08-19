С летчиком, погибшим при крушении бомбардировщика ТУ-22М3 в Черемховском районе, простятся в Бурятии

С летчиком, погибшим при крушении бомбардировщика ТУ-22М3 в Иркутской области 15 августа, простятся 19 августа в Бурятии, откуда он родом.
Родился он в поселке Онохой Заиграевского района. Там же молодой человек окончил школу № 1. В 2013 году будущий пилот принял судьбоносное решение и поступил в Челябинское авиационное училище штурманов. Спустя пять по распределению попал в воинскую часть в Иркутске.
— Родные, близкие и друзья помнят его отзывчивым и очень честным молодым человеком, который приходил на помощь каждому. Он осознанно выбрал свою профессию, зная об ее важности и опасности. Имеет награды за время службы, — сообщили в администрации Заиграевского района.
У молодого человека осталась супруга, родители и сестра.
— Прощание с нашим земляком состоится в Онохое, 19.08.2024, в 14:00, у памятника воинам-землякам, погибшим во времена Великой Отечественной войны. Свои соболезнования приносит администрация района, депутаты и лично глава Виталий Шальков, — сообщили в администрации Заиграевского района.
Напомним, трагедия произошла в поселке Михайловка Черемховского района. Очевидцы увидели в небе огненный шар, который стремительно приближался к земле. Позже стало известно, что это военный самолет — бомбардировщик ТУ-22М3. Прежде чем он разбился, все четыре члена экипажа успели катапультироваться. Летчики были госпитализированы с различными травмами.