С летчиком, погибшим при крушении бомбардировщика ТУ-22М3 в Черемховском районе, простятся в Бурятии

— Родные, близкие и друзья помнят его отзывчивым и очень честным молодым человеком, который приходил на помощь каждому. Он осознанно выбрал свою профессию, зная об ее важности и опасности. Имеет награды за время службы, — сообщили в администрации Заиграевского района.