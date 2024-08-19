О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев

«Аферисты звонят на сотовый от лица компаний по водоснабжению и говорят, что нужно сделать поверку счетчиков. Либо они сразу могут сообщить, что срок эксплуатации счетчиков холодной и горячей воды истек, и поэтому их необходимо заменить на новые. Многие люди не знают, когда надо менять счетчики, а у некоторых эти сроки действительно могут подойти. Зато мошенники могут знать многое о вас благодаря нередко утекающим базам с персональными данными на граждан», — пишут авторы поста.