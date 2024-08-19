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Жители села в Приморском крае оказались в водной ловушке

Сильный ливень размыл дорогу к селу Константиновка в Спасском районе.

Источник: Соцсети

Жители села Константиновка в Приморском крае неожиданно оказались отрезанными от мира. Сильный ливень размыл и разрушил единственную дорогу к их селу. Обильные осадки выпали в районе утром 19 августа 2024 года. Информация об этом появилась в соцсетях.

Очевидцы разбушевавшейся стихии выложили кадры, на которых видно, как грязный бурный поток воды смывает по дорогу, ведущую к селу. Но это еще не все. В одном месте дорожное полотно провалилось, в результате чего образовался небольшой водопад. Движение на дороге парализовано.

По словам жителей, теперь из села невозможно выбраться.

Редакция «КП — Дальний Восток» запросила комментарии профильных служб.

Ранее «КП» писала, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.