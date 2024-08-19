Жители села в Приморском крае оказались в водной ловушке

Очевидцы разбушевавшейся стихии выложили кадры, на которых видно, как грязный бурный поток воды смывает по дорогу, ведущую к селу. Но это еще не все. В одном месте дорожное полотно провалилось, в результате чего образовался небольшой водопад. Движение на дороге парализовано.