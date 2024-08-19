«Семейные разборки»: омич не хотел делить совместно нажитое имущество с женой после развода и нанял киллера, но тот его обманул

В Омске замначальника управления филиала строительно-монтажной фирмы попросил своего прораба найти киллера, который сможет убить его жену. Мотивом такого ужасного поступка стало нежелание делить по закону совместно нажитое имущество. Теперь оба мужчины предстали перед судом.
Суд совместно с присяжными установил, что 52-летний омич не хотел делить с женой после развода совместно нажитое имущество. Тогда он предложил 49-летнему знакомому найти киллера. Тот обратился к жителю Алтайского края, с которым он ранее отбывал наказание в тюрьме.
Исполнитель получил 1 млн рублей, а также всю информацию о местах жительства, работы и маршрутах передвижения омички.
Чтобы расплатиться с киллером мужчина оформил кредит. Исполнитель оттягивал заказ и потратил все деньги, после чего обратился в полицию.
Под руководством полицейских киллер попросил у омича еще денег, а затем инсценировал убийство. Правоохранители задержали фигурантов дела после перевода оставшейся суммы денег.
«Вердиктом присяжных заседателей соучастники признаны виновными в инкриминируемом им деянии без снисхождения, а приговором суда им определено по 9 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо прочего, мужу потерпевшей назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Кроме того, суд обязал их выплатить женщине 1,5 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Гособвинение также затребовало конфисковать 1,2 млн рублей, переданных за оплату убийства.
Аппеляционная инстанция учла доводы гособвинения и переквалифицировала действия омичей в зависимости от их роли в приготовлению к совершению убийства.
«Суд признал мужа потерпевшей виновным по ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 30 п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму), а его товарища — по чч. 4−5 ст. 33 ч. 1 ст. 30 “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество приготовления к убийству по найму).
Помимо переквалификации суд снизил указанным лицам наказание, определив подстрекателю 8 лет лишения свободы, а пособнику — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", — добавили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.