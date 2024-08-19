«Семейные разборки»: омич не хотел делить совместно нажитое имущество с женой после развода и нанял киллера, но тот его обманул

«Вердиктом присяжных заседателей соучастники признаны виновными в инкриминируемом им деянии без снисхождения, а приговором суда им определено по 9 и 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо прочего, мужу потерпевшей назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Кроме того, суд обязал их выплатить женщине 1,5 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.